Com quase 1/3 das vítimas em SP, Brasil tem 1.341 mortos por Covid em 24 h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou nesta terça-feira (14) mais um dia com números crescentes de mortes devido à Covid-19. Foram 1.341 óbitos e 43.245 infectados nas últimas 24 horas, segundo levantamento do consórcio de imprensa.

Com 74.262 mortes desde o início da pandemia, em março, o Brasil viu a média diária de vítimas subir no consolidado dos últimos sete dias. A média móvel de óbitos do país nesta terça chegou a 1.056.

A média móvel é um recurso estatístico que busca dar visão mais acurada da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. Ela é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

Os dados com o total de infectados e vítimas foram compilados pelo consórcio entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL. O levantamento é feito com a coleta de dados das Secretarias de Saúde dos estados.

A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre Covid-19 é uma resposta a atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro, que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

São Paulo foi o estado com o maior número de mortes nas últimas 24 horas. Foram 417 óbitos nas últimas 24 horas. O estado acumula mais de 18 mil mortos desde o início da pandemia, em março.