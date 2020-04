Com pandemia, população evita praia e descida para o litoral é tranquila na Páscoa

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O sistema Anchieta-Imigrantes amanheceu vazio nesta sexta-feira (10), apesar do feriado ensolarado e convidativo para quem gostaria de ver o mar.

Com as praias fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus, quem circulou pelas rodovias que levam à Baixada Santista teve a certeza de que o apelo para que as pessoas permanecessem em casa durante a folga foi cumprido por grande parte da população.

Na rodovia dos Imigrantes, um cenário bem distinto daquele encontrado normalmente pelo turista durante os feriados. Poucos veículos se aventuraram e o pedágio, sem as tradicionais filas, tinha quatro cabines fechadas. Os displays ao longo da estrada orientavam os motoristas a não viajar durante o feriado.

A reportagem apurou que, na quinta-feira (9), em todo o sistema, o volume foi de 1.600 veículos por hora em direção à Baixada Santista. Em 18 de abril do ano passado, também uma Quinta-Feira Santa, o movimento foi quase quatro vezes maior, com média de 6.000 veículos por hora.

Na chegada a Santos (72 km de SP), carros com placa de outras cidades eram desviados pela Guarda Municipal para receber orientações e informações a respeito da quarentena. Motoristas ouviam que praias, hotéis e restaurantes estavam fechados. Entre 7h e 9h30 desta sexta, 79 veículos de fora de Santos foram parados e tiveram as placas anotadas.

O aposentado Carlos Eduardo Pagnoni, 66, foi um deles. "Morávamos em São Paulo, mas mudamos para cá no início do ano. Estava na casa de parentes na capital e voltamos hoje. Acho correto fazer esse bloqueio aqui", disse.

A instrutora de trânsito Aparecida de Mello, 53, também de São Paulo, foi outra que teve o carro parado. "Estou trazendo máscaras, luvas e álcool em gel para nossos parentes daqui. Depois do almoço, já pego a estrada e volto para casa. Não podemos nem ir à praia", afirmou.

Os responsáveis pelo bloqueio, que conta com o apoio da Polícia Militar, não recolhem os veículos de fora de Santos. A fiscalização tem, até o momento, um caráter educativo.

Na quarta (8), o governador João Doria (PSDB) fez um apelo para que a população evitasse deslocamentos. "Eu aqui, faço um apelo às famílias: por favor, não se dirijam, especialmente, ao litoral. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas, permaneçam em casa durante o período da Páscoa", disse.