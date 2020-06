Com ocupação das UTIs acima de 80% há mais de 10 dias, RN aumentará restrições

Sociedade precisa reagir à censura na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), deve baixar decreto nesta quinta (4) com medidas mais restritivas à circulação de pessoas para reduzir o contágio do coronavírus.

A situação no estado beira o colapso e há mais de 10 dias as UTIs das principais cidades do estado operam com ocupação acima de 80%.

Desde o dia 21 de maio, o Comitê Científico do Nordeste vem recomendando o "lockdown", que é o fechamento rigoroso das atividades, mas segundo auxiliares, técnicos do estado não acreditam ser o caso para o fechamento.

O cientista Miguel Nicolelis, que coordena o grupo, afirma ter indicadores preocupantes de outras sete cidades e recomenda a restrição rigorosa no estado, com redução de mais de 65% da circulação. Hoje, o isolamento não passa de 42% em Natal e de 41% em Mossoró.

Em Natal, diz ele, a situação "é mais do crítica" e enfatiza que o comitê já emitiu a recomendação pelo lockdown duas vezes desde 21 de maio, a última na última segunda (2).

O governo do estado prevê evitar o colapso com 40 respiradores que espera do governo federal. Os equipamentos foram prometidos pelo ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), mas não foram entregues.

Segundo o Palácio do Planalto, 40 aparelhos já foram enviados e os outros serão encaminhados nos próximos dias. As informações do governo são de que a situação no estado não é tão crítica.

Segundo Nicolelis, Recife, São Luís e Fortaleza, embora ainda em estado crítico, reduziram a rapidez do contágio, que chegou a dobrar em um intervalo de sete dias, com medidas de lockdown. Hoje, em São Luís, o número dobra em 15 dias, segundo os cálculos do comitê.