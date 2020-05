Com medo do coronavírus, presos fazem reféns em motim em Manaus

Coronavirus já entrou dentro de casa

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Internos da UPP (Unidade Prisional do Puraquequara), em Manaus, começaram uma rebelião às 6h deste sábado (2). Sete funcionários foram tomados de refém, e há fumaça saindo do prédio. Não há notícia de mortos ou feridos.

Segundo familiares de presos, o motivo do motim são as condições precárias e o medo de contrair o novo coronavírus.

"Tem irmão morrendo aqui dentro. Os auxílios vêm aqui dentro, trazem da doença pra cá pra dentro, vem da rua, tem irmão morrendo aqui dentro, está todo mundo doente", diz um vídeo gravado durante a rebelião.

O governo do Amazonas nega que haja doentes por Covid-19 na UPP. O sistema prisional do estado registra dois casos, em outras unidades.

O governo do Amazonas disse que a rebelião terminou por volta das 10h30 do horário local (11h30 em São Paulo) e que houve feridos leves.