Com fogo, moradores do litoral norte de SP bloqueiam estrada de acesso de turistas da capital

CARAGUATATUBA, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto as prefeituras estão impossibilitadas legalmente de fechar os acessos, moradores de Barra do Una, praia em São Sebastião (litoral norte de São Paulo), bloquearam no início da noite desta terça-feira (19) um trecho da rodovia Rio-Santos, utilizando madeiras e restos de construção.

Segundo os manifestantes, o bloqueio ocorreu para evitar a chegada de turistas à cidade, já que esta terça-feira (19) passou a ser considerada pelo paulistano véspera de feriado prolongado.

Apesar da tentativa de impedir a entrada de turistas para, segundo eles, evitar a propagação do coronavírus, a maioria não usava máscaras e estava aglomerada no acostamento.

Uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, mas os policiais não conseguiram diálogo. A ação, que durou aproximadamente 40 minutos, provocou congestionamento de cerca de três quilômetros em ambos os sentidos.

Em Juquehy, outra praia da mesma região de São Sebastião, moradores também bloquearam totalmente a Rio-Santos e atearam fogo na pista.