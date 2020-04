Com febre, prefeito de São Bernardo do Campo segue internado

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diagnosticado com Covid-19, o prefeito de São Bernardo (ABC), Orlando Morando (PSDB), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital São Luiz. O tucano está respirando por meio de um cateter de oxigênio e, segundo sua assessoria, seu quadro de saúde é estável.

A mulher do prefeito, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), afirma que o marido está abatido e ainda tem febre e dores de cabeça e no corpo.

"Os médicos disseram que ele teve uma discreta melhora do quadro respiratório, mas nada que possa ter alta", diz.

Segundo ela, Orlando está "abatido", mas consciente. O prefeito foi hospitalizado no último domingo (29) depois que os médicos constataram que o seu nível de saturação de oxigênio no sangue estava abaixo do normal.

Carla acrescenta que o tucano está sendo medicado com hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina. A combinação entre os dois medicamentos tem sido estudada como uma das soluções para o tratamento da Covid-19.

O casal foi diagnosticado com coronavírus na semana passada. Entretanto, a deputada diz que seus sintomas foram mais fracos. "Ainda tenho um pouquinho de tosse, mas estou bem. Não tive maiores problemas", relata.

Carla se recupera em casa e isolada de familiares, participando das sessões da Assembleia Legislativa da cidade por meio de videoconferência.