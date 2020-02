Com enredo sobre educação águia de Ouro surpreende e conquista 1º título no Grupo Especial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Águia de Ouro conquistou seu primeiro título do Grupo Especial do Carnaval 2020 em São Paulo. A disputa foi acirrada, na maior parte do tempo a Acadêmicos do Tatuapé liderou a disputa, a Mocidade Alegre flertou com o primeiro lugar, mas acabou ficando mesmo foi com o terceiro lugar. Em segundo, a Mancha Verde.A escola venceu por um décimo de diferença da Mancha Verde, que fez um desfile protocolar.O samba-enredo da escola exaltou a evolução do conhecimento humano, desde o surgimento do homem ao futuro mais parecido com filmes de ficção científica. Com o título "O Poder do Saber - Se saber é poder... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer"A Tatuapé exagerou nas "paradinhas" ou "apagões" da bateria como forma de tentar engajar o público. Até funcionou, mas não foi muito além do esperado.Vale destacar, entretanto, para a alegoria da Águia que lembrava uma bomba atômica, referência aos ataques contra Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.