Com blocos na rua, zona norte, leste, centro e marginal Tietê entram em estado de atenção para alagamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com blocos de Carnaval já na rua, quatro áreas da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos neste domingo (16). Entre eles estão a zona norte, zona leste, centro e marginal Tietê.O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura.O órgão recomenda as seguintes medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:- Evite transitar em ruas alagadas- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.