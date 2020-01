Clubes e amigos se solidarizam com repórter da ESPN por morte de filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clubes brasileiros e amigos se solidarizaram com o repórter da ESPN Mendel Bydlowski pela morte de seu filho Artur Loyola Bydlowski, ocorrida nesta sexta-feira (10). O garoto de cinco anos caiu de uma janela do quinto andar de um prédio em Guarujá, no litoral paulista.Na emissora, o narrador Paulo Andrade abriu a transmissão do jogo entre Crystal Palace e Arsenal, a primeira deste sábado (11), dedicando toda a programação do dia ao amigo. "Dia muito difícil, tudo que levarmos ao ar com nossos esforço e cuidado, tudo é dedicado ao nosso amigo Mendel e à sua família. Não dá para ser diferente, é tudo para vocês", disse, emocionado. Outros companheiros de trabalho, além de clubes e fãs, fizeram coro nas redes sociais.A queda do menino ocorreu por volta das 16h40 em um prédio localizado na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1.240, esquina com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Pitangueiras, um dos mais conhecidos da cidade. A polícia investiga o caso.Logo após o acidente, Artur foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada no fim da tarde. Ele chegou ao hospital já em parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram manobra de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso.No local do acidente, estiveram ainda a Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal.