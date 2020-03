Citi dos EUA isenta taxas de clientes afetados pelo coronavírus

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Citi anunciou, nesta sexta-feira (6), que isentará clientes americanos do banco de varejo afetados pelo coronavírus de taxas mensais de serviços e multas por saques antecipados.

É a mais recente ação do banco em resposta à propagação de doenças. Os números do coronavírus tem escalado rapidamente. Segundo informações da OMS já são 90 países com possíveis casos da doença.

Além disso, o Citi também anunciou que fará programas para suporte adicional –com aumento nas linhas de crédito e maior tolerância de cobrança, dentre outros, aos clientes elegíveis– e afirmou que seus funcionários irão trabalhar após o expediente normal e também em finais de semana para apoiar pequenas empresas afetadas pelo vírus.

As medidas começam a valer a partir de segunda-feira (9) e têm validade inicial de 30 dias. O Citi disse, em nota, que continuará a monitorar a situação para determinar possíveis extensões de prazo ou expansão da assistência disponível.

“Esta é uma situação que está evoluindo rapidamente”, afirmou Anand Selva, presidente do Citigroup dos Estados Unidos. “Continuaremos a monitorar os desenvolvimentos de perto e avaliaremos ações adicionais para apoiar os nossos clientes conforme as necessidades surgirem”, disse.

O Citi também afirmou que incentiva seus clientes a usarem o aplicativo do banco ou o internet banking para realizar serviços rotineiros de extrato e transferências.

Nas suas próprias instalações, o Citi disse ter adotado uma série de medidas preventivas para proteger funcionários e clientes, inclusive disponibilizando desinfetante para as mãos nas agências e instruindo as equipes sobre as melhores práticas recomendadas pelos CDCs (sigla em inglês para Centros de Controle de Doenças).