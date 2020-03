O mau exemplo do coronel Menezes

SÃIO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A cirurgiã Angelita Habr-Gama está internada em estado grave no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, com diagnóstico de Covid-19.

Segundo o hospital, ela está na UTI e em condição estável nas últimas 24 horas. Pessoas próximas à médica disseram que ela está "traqueostomizada, melhorando aos poucos". Traqueostomia é um tubo que colocado direto na traqueia, para pessoas que precisam ficar entubadas por muito tempo. Isso significa que ela está em ventilação mecânica.

Gama, que entrou na faculdade de medicina em 1952, aos 19 anos, acumula pioneirismos. Primeira mulher titular em cirurgia da USP, a primeira a ser aceita pela sociedade americana de cirurgia e a primeira premiada pela sociedade europeia de cirurgia.

No início do mês, ela lançou a biografia "O Não Não É Resposta" (DBA Editora), escrita por Ignácio de Loyola Brandão. Na obra, ela relata as barreiras enfrentadas e as realizações na área cirúrgica, ainda hoje uma das com menor número de mulheres.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no início deste mês, a cirurgiã disse que se sentia ótima, operando no mesmo ritmo de antes.

"Levanto às 6h da manhã e só volto pra casa à noite. Felizmente, tenho uma saúde muito boa, uma resistência física excelente. Aguento firme o meu trabalho em pé de igualdade com meus colegas até mais jovens", disse ela na ocasião.