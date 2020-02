Cinco orquestras animam desfile de bonecos gigantes em Pernambuco

OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - Uma das mais populares tradições do Carnaval de Olinda tomou conta do Largo de Guadalupe, no Sítio Histórico da cidade, na manhã desta terça (25). Pela 33ª vez, o Encontro dos Bonecos Gigantes encantou o público com sua graça e colorido.Figuras conhecidas mundialmente como Bob Marley e John Travolta dividem espaço com homenageados locais, como os maestros Spock e Forró e o palhaço Chocolate.As estrelas principais são o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia, o casal mais tradicional do Carnaval de Pernambuco.Neste ano, cinco orquestras animam o encontro, com os bonecos divididos em seis alas. "É o Carnaval popular. Eu brinco em Olinda desde os 15 anos e é a primeira vez que venho ao encontro dos bonecos", disse o professor recifense Fidel Alencar, 33.O advogado mineiro Ney Araújo, 70, posava para fotos ao lado do boneco que lhe representa. Criador do Blocalhau, que sai na Quarta de Cinzas no Recife Antigo, ele conta que foram seus amigos que lhe homenagearam com alegoria. "Eu brinco Carnaval desde que nasci."O artista plástico Silvio Botelho, conhecido pela confecção dos bonecos mais conhecidos e idealizador do encontro, comandou homenagem ao tradicional Cariri, que completa 100 anos em 2021, entre outras agremiações.