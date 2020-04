Cidade do Paraná manda soldar portões de campos de futebol

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Ponta Grossa, no interior do Paraná, mandou fechar com solda os portões de 42 campos de futebol da cidade para evitar a utilização dos espaços. A medida visa conter aglomerações de pessoas para prevenir contágios com o novo coronavírus.

Segundo a administração municipal, mesmo com a interdição dos campos com fitas zebradas, alguns espaços ainda estavam sendo utilizados, por isso a atitude mais drástica de soldar os portões. A prefeitura também mandou desligar a energia elétrica dos campos de futebol.

A guarda municipal fará a fiscalização dos espaços.

Ponta Grossa registra cinco casos do novo coronavírus e nenhuma morte. Em todo o Paraná, são 17 mortos e 539 pessoas com a Covid-19, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (8).