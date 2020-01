Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista está em estado de atenção para alagamentos em toda cidade, segundo balanço divulgado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB).Segundo divulgou o Corpo de Bombeiros, até às 18h27, a corporação já havia recebido 81 chamados para alagamentos e enchentes na cidade de São Paulo. Havia sete para quedas de árvores e para desmoronamentos ou desabamentos na cidade.Também segundo os Bombeiros, houve o desabamento de uma casa em Mauá (Grande São Paulo), mas sem vítimas.Uma mulher, de 38 anos, segundo parentes, desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade na noite de terça-feira (7). Ela sumiu por volta das 22h, na região do piscinão Limoeiro, no bairro Guaianases (zona leste).Segundo testemunhas, a mulher, que não teve o nome revelado, foi levada pela correnteza. Nesta quarta-feira (8), os bombeiros mantêm as buscas nas imediações para tentar localizar a desaparecida.Pelo volume de lixo e entulho armazenados no reservatório, uma retroescavadeira foi utilizada para desobstruir a saída da água no piscinão Limoeiro, que fica entre as avenidas Rogueb Chohfi com a Bento Guelfi. Até o momento, os bombeiros não encontraram a mulher.No dia 23 de dezembro, na primeira grande chuva deste verão, um motorista de aplicativo morreu afogado na garagem de um prédio que alagou em Santana (zona norte).