Ciclofaixa de Lazer volta neste domingo em São Paulo

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 117,7 quilômetros das Ciclofaixas de Lazer da cidade de São Paulo voltarão a funcionar no próximo domingo (19). O retorno acontece com novas medidas de segurança, como uso de máscara e distanciamento. Os circuitos são patrocinados pela Uber. Desde a suspensão do programa e, com a pandemia do novo coronavírus, o serviço estava parado havia mais de dez meses.

Distribuídas em nove pontos da cidade, as Ciclofaixas de Lazer são sinalizadas por cones e agentes de trânsito. Os circuitos funcionam aos domingos e feriados, das 7h às 16h.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB), a reativação está de acordo com as orientações das autoridades de saúde. Os percursos terão mensagens de prevenção contra o novo coronavírus.

Em nota, a administração afirma que o uso de máscara é obrigatório para todos, mesmo durante o exercício. É necessário manter distância segura, lavar as mãos sempre que possível e que não haja compartilhamento de garrafas de água ou alimentos. A prefeitura recomenda ainda que, ao chegar em casa, os ciclistas tomem banho e higienizem roupas e equipamentos.

O programa Ciclofaixa de Lazer foi criado em 2009. Dez anos depois, em agosto de 2019, o funcionamento foi interrompido devido o fim da parceria com a Bradesco Seguros, que o patrocinava.

Em junho, a Prefeitura de São Paulo assinou um Termo de Cooperação com a Uber, que passa a patrocinar o funcionamento das ciclofaixas na cidade. A parceria vale por um ano e pode ser renovada.