Ciclofaixa da Marginal Pinheiros reabre parcialmente na segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ciclofaixa da Marginal Pinheiros, às margens do rio Pinheiros, reabre nesta segunda-feira (3), após cerca de quatro meses fechada. O horário de funcionamento será das 5h30 às 18h30.

Nem toda a extensão da ciclofaixa -que tem 22 km- estará reaberta. Um trecho da via, na altura da ponte Euzébio Matoso, permanecerá fechado até o dia 14 de agosto para reformas.

A via foi fechada em março, no início da quarentena decretada por Doria para conter tentar o avanço da pandemia do novo coronavírus no estado. A ciclofaixa passou por uma reforma apoiada pelo banco Santander e pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Durante o período em que a ciclofaixa esteve fechada, foi instalada uma cabine para uso dos ciclistas na estação Vila Olímpia da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que gere a ciclofaixa com apoio privado da empresa Farah Services -cujo contrato de gestão do local tem duração de 36 meses.

De acordo com o governo do estado, a parceira renderá R$ 5,5 milhões em economia aos cofres de São Paulo. Parte do investimento da empresa foi adquirido pelo Santander.

"O asfalto mais danificado foi refeito e foram retiradas as lombadas para dar acessibilidade às bicicletas adaptadas - hand bikes. Também foram adquiridas seis cadeiras de rodas para auxiliar os ciclistas adaptados", diz comunicado do governo.

Haverá seguranças ao longo da via e os 12 banheiros públicos destinados aos ciclistas também foram reformados.

Com a parceira, o banco Santander deve instalar ainda um espaço de convivência para os usuários da ciclovia. O local deve ser inaugurado até o fim de 2020 na região da passarela que dá acesso ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista.