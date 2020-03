Chuva provoca soterramentos, inundações e mortes na Baixada Santista

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva intensa que atingiu a Baixada Santista na madrugada desta terça-feira (3) provocou a morte de ao menos nove pessoas no Guarujá, São Vicente e Santos. Entre os mortos está um bombeiro que trabalhava no resgate de pessoas no Morro do Macaco. Outro bombeiro está desaparecido. No local, outras duas pessoas morreram no deslizamento -uma mãe e seu bebê.

Segundo informações da corporação, os dois bombeiros tentavam resgatar a criança quando ocorreu um segundo deslizamento que os atingiu.

Na região da Enseada, também no Guarujá, outro deslizamento provocou a morte de duas pessoas.

Em outro soterramento, em São vicente, um casal de idosos morreu. Uma terceira morte ocorreu na cidade, em um asilo atingido pela chuva. No local, uma erosão engoliu o chão do prédio que abrigava os idosos. Em Santos também ocorreu uma morte por soterramento.

Ao menos outras seis pessoas estão desaparecidas na Baixada Santista.

Em Santos, o temporal inundou as avenidas que dão acesso à cidade, o que provoca um congestionamento de carros, ônibus e caminhões na entrada do município.

Foram inundadas as avenidas Martins Fontes, com todas as faixas das pistas 1, 2 e 3 ficando intransitáveis entre a rodovia Anchieta e a rua Pio 12, assim como na chamada curva da Sancap; e a avenida Nossa Senhora de Fátima, nos dois sentidos.

Na rodovia Cônego Domênico Rangoni dois trechos foram interditados por causa de queda de barreiras e alagamento. A rodovia Anchieta também foi interditada, na subida, altura do km 45.

Também houve um bloqueio para o trânsito de veículos na região central da cidade, na avenida Visconde de São Leopoldo com a praça dos Andradas.

A operação do VLT entre Santos e São Vicente foi suspensada por causa de um deslizamento de terra perto do túnel que faz a ligação entre as duas cidades.

A provocou deslizamentos em vários morros da cidade, nas regiões de Santa Maria, São Bento, Vila Progresso e Monte Serrat. Neste último, um bloco de rocha rolou e será fragmentado para ser removido.

Por enquanto não há informações sobre mortos ou feridos.

No Jardim Piratininga, uma árvore de grande porte caiu e mobilizou a Defesa Civil, que foi até o local socorrer moradores do bairro.

A Prefeitura de Santos informa que a Vila Criativa, na Vila Progresso, a quadra da escola de samba União Imperial, no Marapé, e a a escola Therezinha Maria Calçada Bastos, no bairro São Bento, estão recebendo moradores desabrigados.

Todas as equipes da Defesa Civil, inclusive funcionários que estavam de folga, estão nas ruas socorrendo moradores afetados pela chuva. Bombeiros da cidade também atendem dezenas de ocorrências.

Guarujá também está em estado de alerta devido às chuvas intensas. Ruas alagadas, casas invadidas pela água e carros arrastados fazem parte do cenário deste início de semana na cidade.