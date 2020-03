Chuva provoca ao menos 16 mortes e deixa 33 desaparecidos na Baixada Santista

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu a Baixada Santista, entre a noite de segunda-feira (2) e a madrugada desta terça (3), matou ao menos 16 pessoas, deixou outras 33 desaparecidas e causou muitos estragos.

A região chegou a registrar 46 desaparecidos. Esse número caiu no final da tarde porque as pessoas tidas como sumidas foram encontradas com vida horas depois.

Até as 17h, as equipes de resgate contabilizavam 14 mortes em Guarujá, 1 em Santos e outra em São Vicente.

Guarujá e São Vicente decretaram estado de calamidade pública e suspenderam as aulas nas suas escolas até que os problemas estruturais causados pela chuva sejam resolvidos.

Entre os mortos em Guarujá está um bombeiro. Ele morreu soterrado no Morro do Macaco Molhado no momento em que tentava salvar um bebê e a mãe dele, que estavam sob uma montanha de lama e pedra.

Mãe e filho não resistiram e morreram, e o bombeiro perdeu a vida após uma segunda movimentação de terra. Outro profissional da corporação também foi soterrado na encosta do morro e permanecia desaparecido até o início da noite.

Segundo Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, cerca de 114 homens da corporação foram mobilizados para as buscas em oito áreas com registros de deslizamentos de terra na região.

"O terreno está muito encharcado e pode causar novos deslizamentos de terra. O local é muito perigoso, mas as equipes continuam na execução dos trabalhos e na busca de vítimas", afirmou Palumbo.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas em São Vicente. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com 12 desaparecidos na cidade.

Segundo a Prefeitura, sob gestão de Pedro Gouvêa (MDB), houve deslizamentos de terra em quatro regiões: Morros do Itararé, Barbosas, Ilha Porchat e Parque Prainha, onde sete casas foram interditadas pela Defesa Civil. Segundo a administração, uma família de seis pessoas foi encaminhada para o abrigo municipal.

A Secretaria de Trânsito e Transportes de São Vicente, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que vai de São Vicente até Santos, está suspenso. O motivo da interrupção é um deslizamento de terra próximo a um túnel que liga as duas cidades.

Além disso, segundo a Prefeitura, a cidade tem pontos de alagamentos nas regiões do Jóquei Clube e Cidade Náutica, o que o prejudica a circulação dos ônibus municipais.

Há ainda sete escolas e cinco unidades de saúde fechadas em razão dos alagamentos.

No fim da manhã de terça, o governador João Doria (PSDB) sobrevoou as áreas atingidas pela chuva na Baixada Santista.