Chuva leva escolas de São Paulo a cancelarem aulas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas levaram escolas públicas e particulares de São Paulo a cancelarem aulas nesta segunda-feira (10).Na rede estadual, as aulas foram suspensas em 37 das 5,1 mil unidades. O conteúdo deverá ser reposto posteriormente. O governo recomenda às escolas que estão com problemas reportar as ocorrências por meio do número 0800-7700012.Na rede privada, ao menos cinco colégios foram afetados.Em Alto de Pinheiros (zona oeste), o Colégio Santa Cruz ficou completamente isolado pelo temporal.A avenida Arruda Botelho, por onde os alunos costumam entrar, está bloqueada pela chuva. Na área interna, pátios ficaram completamente alagados, e no local onde ficará a nova biblioteca do colégio, mesas e cadeiras ficaram cobertas pela água.O Colégio Visconde de Porto Seguro também cancelou as aulas no campus Morumbi. "As fortes chuvas que ocorreram nesta madrugada causaram alagamentos em toda a região, o córrego ao lado do colégio transbordou e afetou diretamente os nossos estacionamentos. Iremos realizar toda a higienização para a segurança de nossos estudantes", afirmou a direção em nota.Em Perdizes (zona oeste), o São Domingos também cancelou as aulas da tarde, seguindo as orientações das autoridades para evitar deslocamentos desnecessários."Na dinâmica de nossa escola, os mais atingidos são os funcionários e os professores que moram mais distante e dão o suporte para o nosso funcionamento. Durante a manhã procuramos atender, com bastante precariedade, os alunos que chegaram", diz nota da direção aos pais.No Brooklin, a escola Aubrick seguiu a mesma linha, cancelando as aulas da tarde.Decisão semelhante foi tomada pela Escola Castanheiras, em Santana de Parnaíba (Grande SP), que suspendeu as aulas regulares e acolheu os alunos que têm chegado.A reportagem procurou a secretaria municipal de educação de São Paulo para informações sobre as aulas na rede. A matéria será atualizada assim que as respostas chegarem.