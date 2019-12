Chuva inunda prédio e deixa dois desaparecidos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram São Paulo na tarde de segunda-feira (23) causaram transtornos na cidade. As regiões norte, leste, sudeste, central e a marginal Tietê foram as mais afetadas na capital paulista.Até às 18h20, o Corpo de Bombeiros havia recebido 106 chamados para enchentes e inundações, 19 para queda de árvores e 4 para desabamentos.Em Santana, na rua Ezequiel Freire, 35, o subsolo de um prédio inundou. A água subiu até o teto. Segundo os solicitantes, duas pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros encaminharam seis equipes e mergulhador para o local.Na mesma região, na rua Voluntários da Pátria, altura do 2.220, uma pessoa ficou ilhada dentro de um veículo.Em Barueri, na Grande São Paulo, outro chamado para inundação: uma mulher está presa dentro de casa com os filhos.Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a cidade tem 72 km de congestionamento —a média para o horário é 42 km.A cidade tem no momento seis pontos de alagamento intransitáveis: na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, altura do 16.271, sentido bairro (zona oeste); na esquina das avenidas Cruzeiro do Sul e General Ataliba Leonel, sentido Santana; nas avenidas General Ataliba Leonel e Zaki Narchi; e na avenida Interlagos, perto da Ponte Jurubatuba e próximo à rua Miguel Yunes, na zona sul.