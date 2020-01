Chuva deixa seis mortos no Espírito Santo; prefeito diz que cidade acabou

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a noite desta sexta-feira (17) já deixaram seis mortos no sul do estado. Três pessoas morreram na cidade de Iconha e três em Alfredo Chaves.Três vítimas morreram soterradas, duas por enxurrada e uma eletrocutada. Oitenta pessoas estão desabrigadas e oito, desalojadas.Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade do alagamento em Iconha, com diversos carros sendo arrastados pelas águas.O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está visitando os municípios neste sábado (18), para acompanhar o trabalho da Defesa Civil e dos Bombeiros.Ele afirmou que o estado dará suporte a quem precisar de abrigo, água, alimento, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos. Segundo o governador, muitas casas estão sem água, e, por isso, serão disponibilizados caminhões-pipa.“Posteriormente, vamos ajudar a cidade a reconstruir as ruas que foram destruídas e as pessoas afetadas terão uma linha de financiamento pelo Banestes para que possam reconstruir suas casas e seus negócios", completou.Em entrevista ao jornal A Gazeta, o prefeito de Iconha, João Paganini, afirmou que a cidade "acabou"."Tenho 54 anos que moro aqui e nunca tinha visto um cenário triste desses. Vamos precisar da ajuda do governador e do presidente para reconstruir a cidade", disse.O hospital Danilo Monteiro de Castro, localizado no município, está inundado até o segundo pavimento. Duas pontes e uma passarela desabaram. O centro está alagado, com cerca de 1 metro de água. Duas edificações com risco estrutural foram interditadas pela Defesa Civil.Em Alfredo Chaves, o soterramento de uma residência deixou dois mortos. Outro imóvel foi atingido por um movimento de massa, matando outra pessoa.Nas últimas 24h, os municípios de Alfredo Chaves, Marechal Floriano e Rio Novo do Sul registraram os maiores acumulados de chuva, com 249,4 mm, 116,4 mm e 116,2 mm, respectivamente.A previsão do tempo para domingo (19) em todo o estado é de pancadas de chuva ao longo do dia.