Chuva dá prejuízo de mais de R$ 5 milhões a donos de carros importados em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0) - O 10 de fevereiro será lembrado para sempre, e para muitos as lembranças não serão das melhores.Desde 1995 São Paulo não era acometida por tamanha tempestade.A chuva contínua de 10 horas acumulou 114 mm na estação de medição do Mirante de Santana, e chegou a 132 mm em regiões como a que abriga os bairros da Lapa e Vila Leopoldina.Aliás, foi no bairro que homenageia a antiga imperatriz, onde fica edifício que foi palco de uma imagem devastadora, tanto para quem vive no condomínio de lofts e apartamentos, e agora contabiliza os prejuízos, quanto para quem gosta de carros.Superesportivos como Lamborghini Huracán, avaliado em R$ 3 milhões, Porsche 911 avaliado em R$ 600 mil, Porsche 911 avaliado em R$ 600 mil (valores aproximados de mercado de acordo com o ano e modelo), se juntaram a estatística dos carros danificados pela enchente na manhã desta segunda-feira.Na lista ainda estão Range Rover Sport (R$ 300 mil) e Mercedes-Benz GLC (R$ 300 mil), e as picapes médias consideradas "brutas", como Toyota Hilux (R$ 160 mil) e VW Amarok (R$ 150 mil).Outros carros mais espartanos, como Hyundai HB20, Renault Kwid, Citroen C3 e Chevrolet Tracker também estavam em meio à água que invadiu a garagem do edifício.Abaixo segue a lista de carros e os valores aproximados de cada um deles.Em um cálculo simples, sem contar todos os veículos, o prejuízo passa fácil de R$ 5 milhões.Lamborghini Huracán - R$ 3 milhõesPorsche 911: R$ 600 milRange Rover Sport: R$ 400 milToyota Hilux: R$ 160 milVW Amarok: R$ 160 milJeep Compass: R$ 150 milMercedes-Benz GLC: R$ 300 milHonda HR-V: R$ 90 milCitroen C3: R$ 30 milVW Virtus: R$ 70 milMitsubishi ASX: R$ 80 mil.