Chefe da contabilidade do tráfico é preso na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem, de 33 anos, foi preso, na segunda-feira (17), suspeito de ser o responsável pela administração financeira da venda de drogas em toda a zona leste da capital paulista. Ele movimentava mais de R$ 5 milhões por mês, de acordo com a contabilidade apreendida por investigadores da Polícia Civil.Segundo o delegado Eduardo Castanheira, titular da 1ª Delegacia do Patrimônio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o suspeito é apontado como um "importante executivo" da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) da região. O traficante não teve o nome revelado.Ele é investigado pelo Deic desde o ano passado, quando outro integrante da facção foi preso. Os locais das prisões de ambos não foram informados.A partir da investigação, policiais localizaram um imóvel, na zona leste, onde estavam o administrador financeiro da facção e outro homem, também não identificado, que acabou preso."O 'executivo' é conhecido na hierarquia da facção como 'sintonia da FM' [como é chamado o responsável pelas vendas no atacado]", explicou o delegado, acrescentando que o criminoso administrava 47 pontos de droga na região.Segundo as contabilidades apreendidas, o tráfico de drogas na zona leste rende cerca de R$ 1,3 milhão ao PCC por semana.Ainda de acordo com o material apreendido, o "executivo" também cuidava da organização dos chamados "tribunais do crime", em que rivais do PCC, além de membros da facção que cometeram infrações, são julgados e condenados, inclusive à morte.Os dois suspeitos presos na segunda foram autuados por associação criminosa. A análise do material apreendido, segundo o Deic, pode fornecer informações para o prosseguimento da investigação.