Céu de SP fica avermelhado e domina redes sociais; entenda o fenômeno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim da tarde desta terça (14), o céu de São Paulo chamou a atenção pelos tons alaranjados e rosa. O fenômeno ocorreu porque o céu da cidade tinha muitas nuvens médias e altas, segundo a Climatempo.

Com o pôr do sol, o ângulo entre o Sol e a Terra fez com que os raios solares refletissem na base das nuvens e gerassem o tom que chamou a atenção da população e inundou as redes sociais de fotos.

A reflexão recebe o nome de dispersão de Rayleigh, afirma Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet.