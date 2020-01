Cerca de 90 membros do PCC fogem por túnel em prisão no Paraguai, diz mídia do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 90 membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram na madrugada deste domingo (19) de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, de acordo com a imprensa do país.A facção brasileira tem forte atuação no tráfico de drogas no país vizinho.De acordo com a mídia paraguaia, os detentos fugiram por um túnel que liga um dos pavilhões, voltados a presos da facção criminosa brasileira, à área externa da prisão.A ministra da Justiça local, Cecilia Pérez, ordenou a destituição do diretor da penitenciária e de outros funcionários. "É categórico que houve corrupção", disse Cecilia à rádio ABC Cardinal.Em uma das celas do presídio foram encontrados cerca de 200 sacos de terra, retirada para que o túnel fosse feito.Jornais do país afirmam também que a Polícia Federal brasileira também foi avisada.