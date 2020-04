Centro de SP recebe estações para banho de moradores de rua

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo está montando estações na região central da cidade para que os moradores de rua possam tomar banho quente durante a pandemia de coronavírus. Duas dessas estações -nas praças da República e da Sé- começaram a funcionar no sábado (4). As outras serão abertas ao longo da semana no Parque D. Pedro 2º, Largo do Paissandu e Praça do Ouvidor. Outras duas estações, sem banho, mas com sanitários, serão abertas no Pateo do Colégio e Largo General Osório.

O objetivo é minimizar o impacto da proliferação do coronavírus nesta população vulnerável.

As estações vão funcionar diariamente, das 7h às 19h.

Segundo censo da população de rua realizado em 2019, 24.344 vivem nessa situação em São Paulo, com concentração maior na região central (11.048).

Além das estações para banho e uso de sanitários, foram instaladas 11 pias com água potável para limpeza das mãos em pontos do centro.