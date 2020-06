Centro de São Paulo sofre apagões após falha de transmissão

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bairros do centro da cidade de São Paulo amanheceram sem energia elétrica nesta sexta-feira (26). Apesar de a eletricidade ter sido restaurada, houve um segundo apagão por volta das 9h40. Foram registrados apagões na Santa Cecília, Consolação, Higienópolis, República e Bom Retiro.

De acordo com a Enel, empresa responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, os apagões aconteceram após um desarme em uma linha de transmissão de eletricidade da CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista).

A empresa não informou o horário dos apagões, mas afirma que a energia foi restabelecida nas duas ocasiões "por meio de manobras com equipamentos de automação".

A secretária Brenda Krishna Rodrigues Dinis, 26, afirma que seu apartamento, na rua Frei Caneca, no bairro da Consolação, ficou sem energia por volta das 9h30. "Desci na portaria do prédio, e o zelador me disse que havia tido um apagão em toda a rua. Há um supermercado aqui em frente que chegou a fechar por causa disso", conta.

Outros relatos de moradores da região central da cidade corroboram o relato de Brenda. O primeiro apagão teria acontecido por volta das 5h e a energia fora restaurada menos de uma hora depois. O segundo teria ocorrido entre 9h30 e 9h40 e durado cerca de 40 minutos.

Aline Oliveira, 24, usava a internet pelo celular quando o sinal caiu. Ela chegou a tentar conectar novamente, mas logo percebeu que era um problema de falta de energia elétrica. "Tudo estava apagado. Havia um barulho de obras na frente do prédio, achei que tivesse algo a ver, mas a minha amiga com quem divido o apartamento voltou esbaforida da padaria e disse que não havia energia em toda a rua", disse. Aline mora na Vila Buarque.