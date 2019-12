Centrais públicas têm 6.704 vagas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem procura uma recolocação profissional pode se candidatar a uma das 6.704 vagas oferecidas nesta semana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.Na capital, o CATe (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) tem 3.315 oportunidades.São oferecidas 10 vagas para agente de pátio com remuneração de R$ 1.341,61. É preciso ter ensino fundamental completo e experiência de três meses.Pintores de obras que tenham ensino fundamental completo e seis meses de experiência podem concorrer a 10 oportunidades para o cargo. O salário oferecido é de R$ 1.708.Quem tem seis meses de experiência e ensino médio completo pode concorrer a uma das 10 vagas, com vencimento de R$ 1.160,38, para auxiliar de limpeza.Serventes de pedreiro que comprovarem seis meses de experiência e ensino fundamental incompleto podem concorrer a um dos 30 postos com remuneração de R$ 1.513,92.Há ainda três oportunidades de padeiro para quem tem o ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.864.Para se inscrever, é preciso levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalho a uma das unidades do CATe.Já no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), do governo do estado, há 3.389 chances. Há ofertas de emprego em várias cidades da Grande SP e do interior.Em Itapecerica da Serra (Grande SP), estão abertas 18 vagas para serventes de obras. Em Bragança Paulista (85 km de SP), há sete oportunidades para quem quiser se candidatar ao posto de garçom.Em Franco da Rocha, também na Grande SP, são oferecidas 15 vagas para repositor de mercadorias. As exigências e os salários não foram divulgados. Para concorrer, é preciso ir a uma unidade do PAT com os documentos pessoais e a carteira de trabalho.DESTAQUES DA SEMANASecretaria Municipal de Desenvolvimento EconômicoAuxiliar operacional de logística50 vagasSalário: R$ 1.226Exigências: ensino médio completo e seis meses de experiênciaRepositor em supermercados30 vagasSalário: R$ 1.442Exigência: ensino fundamental completoAuxiliar de limpeza10 vagasSalário: R$ 1.160,68Exigências: ensino médio completo e seis meses de experiênciaComo concorrer:Basta procurar uma unidade do CATe com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.Os endereços estão no site www.cate.prefeitura.sp.gov.brPAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)Soldador14 vagasSertãozinhoOperador de Telemarketing Ativo e Receptivo60 vagasFranco da RochaComo concorrer:Pela internet, é possível se inscrever em www.empregasaopaulo.sp.gov.brÉ necessário levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalhoFique ligado:A quantidade de vagas pode variar conforme a procuraOs salários e as exigências não foram informadosFontes: SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.