Cem blocos tomam as ruas do Rio no fim de semana anterior ao Carnaval

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro está, oficialmente, em clima de Carnaval. Neste sábado (15) e domingo (16), último fim de semana antes da festa, quase 100 blocos tomarão conta na cidade.No sábado, os destaques são para o Céu na Terra, em Santa Teresa, às 8h; o Pérola da Guanabara, na ilha de Paquetá, às 16h; o Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, às 16h; e o ensaio do bloco das Carmelitas, no Centro, às 18h.Veja quando e onde desfilam os blocos no Rio e em São Paulo No domingo, uma multidão é esperada para o bloco da Preta, no Centro, às 9h. Será o 11° ano seguido da cantora Preta Gil no trio elétrico.Também no domingo, tem ensaio do bloco Amigos da Onça, às 9h, no Flamengo. Desfilam, ainda, o Cordão do Boitatá, às 10h, no Centro; o Suvaco do Cristo, às 10h, no Jardim Botânico; e o Empolga Às 9, às 16h, em Ipanema.São esperados, também, desfiles de blocos não oficiais. A Prefeitura disse que não haverá repressão policial, mas que os organizadores serão multados.As autoridades deram aval a 441 cortejos de 387 grupos (alguns desfilam mais de uma vez). É tradição local, contudo, a saída de vários deles, de forma espontânea ou planejada, sem autorização oficial.Segundo o secretário municipal de Eventos, Felipe Michel, as sanções serão sobretudo financeiras e calculadas, por exemplo, a partir da quantidade de lixo retirado pela Comlurb, a agência pública responsável pela coleta no Rio. As multas começam em R$ 1.300.