Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde confirmou no fim da tarde desta quinta-feira (26) os três primeiros óbitos em decorrência do novos coronavírus no estado do Ceará.

Há 211 casos confirmados de pessoas infectadas, a maior quantidade da região Nordeste.

Fortaleza concentra 196 pessoas com a doença. Outros casos foram registrados nas cidades de Aquiraz, Sobral, Fortim, Mauriti e Juazeiro do Norte.