Ceará supera marca de mil mortos por Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado do Ceará superou a marca de mil pessoas mortas pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados na manhã deste sábado (9) pela Secretaria de Saúde do Ceará.

Foram registradas 20 novas mortes e 109 casos da doença entre sexta-feira (8) e sábado. Com esses novos registros, já são 1.017 mortes e 15.243 casos do novo coronavírus no estado.

Os novos casos e óbitos são registrados de acordo com a data de confirmação, mediante o resultado dos exames. O estado ainda investiga as causas 299 mortes de pacientes com sintomas da Covid-19.

A maior parte das mortes já registradas está concentrada em Fortaleza, com 777 óbitos causados pela doença.

A escalada dos casos faz com que prefeitura e governo do estado adotassem um isolamento social rígido com restrição total ao funcionamento de atividades não essenciais na capital cearense. As medidas começaram a valer nesta sexta.