A segunda fase da novela As Aventuras de Poliana, do SBT, adaptação de Íris Abravanel, terá caras novas no elenco. Foi anunciada a entrada dos atores Junno Andrade, Amanda Acosta, Marcello Airoldi, Bella Chiang, Luisa Bresser, Mariana Compolongo e Otávio Martins.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.