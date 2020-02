Casa mais curtida em plataforma de aluguel por temporada fica no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma casa na cidade de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, foi a mais desejada do mundo no Airbnb em 2019.De acordo com o levantamento, que levou em consideração todas as acomodações colocadas por hóspedes em suas listas de preferência, ela foi marcada 275.862 vezes por usuários na plataforma.Com 1,5 hectar, a propriedade à beira-mar hospeda até oito pessoas e a diária custa a partir de R$ 341.A churrasqueira ao ar livre e atividades oferecidas pelos anfitriões, como empréstimo de barco de madeira e pranchas de surf, são algumas das características da casa que mais atraem os hóspedes, segundo a empresa.É a primeira vez que um imóvel brasileiro fica em primeiro lugar nessa lista desde 2011, quando o levantamento começou a ser feito.Em 2018, o imóvel mais desejado no Airbnb foi uma casa em Santorini, na Grécia, esculpida em um penhasco (R$ 1.424 a diária).Nos anos anteriores, as favoritas foram propriedades em Phuket, na Tailândia, e na Cidade do Cabo, na África do Sul.Depois do imóvel em Santa Catarina, as propriedades mais desejadas no Brasil são uma casa em Ilhabela (SP) com cachoeira e piscina natural, um imóvel com paredes de vidro em Paraty (RJ), um chalé em São José dos Campos (SP) e uma cobertura no Rio de Janeiro (RJ) com vista para Copacabana e Ipanema.