Cartórios de SP registraram 152 mortes suspeitas por Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista teve 152 mortes registradas em cartório de pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus entre o dia 16 de março e a tarde desta quinta-feira (2). Os números fazem parte de levantamento realizado pela Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais).

No mesmo período, segundo a Arpen, os cartórios receberam 4.126 notificações de óbito na cidade São Paulo. Segundo os dados da associação, as mortes por suspeita de Covid-19 equivalem a 3,7% do total (ou 1 a cada 27 registros).

Em todo o estado de São Paulo, os cartórios registraram 245 óbitos de pessoas possivelmente infectadas pelo coronavírus desde o início da segunda quinzena de março. Ou seja, a capital paulista representa seis em cada dez mortes suspeitas, segundo os registros da Arpen.

Desde 16 de março, de acordo com a associação, foram 353 registros de mortes suspeitas pelo coronavírus.

Os números atuais podem ser ainda maiores, segundo a Arpen, porque a lei prevê um prazo para registro de até 24 horas do falecimento, podendo ser expandido para até 15 dias em alguns casos. Já a norma do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) prevê que os cartórios devem enviar seus registros à central nacional em até oito dias.