Carro desgovernado invade borracharia, atropela e mata criança na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garoto de quatro anos morreu atropelado por um carro desgovernado na madrugada desta segunda-feira (13) em São Paulo.A criança foi atingida pelo veículo dentro de uma borracharia localizada na rua Zike Tuma, no Jardim Ubirajara, na zona sul da capital paulista.Segundo informações da Polícia Militar, a criança participava com a família de um churrasco de aniversário na borracharia.O carro dirigido por um homem entrou no estabelecimento e atropelou o garoto. Os parentes da vítima disseram à polícia que o motorista fugiu do local sem prestar socorro.O Corpo de Bombeiros enviou, por volta da 1h25, quatro viaturas ao local do acidente. A primeira equipe da corporação que chegou constatou o óbito da criança.Além do garoto morto, o acidente causou ferimentos em outra criança de 3 anos e em uma mulher. Os feridos foram levados para um hospital da região.O caso será investigado no 98º DP (Jardim Miriam).