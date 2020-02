Carro de deputado pró-armas é atingido por tiros em Mato Grosso do Sul

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O carro do deputado federal Loester Trutis (PLS-MS) foi atingido por tiros na manhã deste domingo (16) em Campo Grande.



De acordo com o relato publicado pelo deputado em suas redes sociais, ele e seu motorista estavam a caminho da cidade de Sidrolândia (72 km da capital) quando, por volta de 5h30, o seu carro foi atingido por cinco tiros.



O deputado e o motorista não ficaram feridos com os disparos. Loester Trutis informou que revidou ao ataque, mas não deu detalhes sobre a iniciativa.



Trutis é o coordenador da Frente Parlamentar Armamentista. Em seu perfil no Facebook, define-se como "conservador, pró-armas, anticomunista, carnívoro".



O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Em nota, a PF informou que instaurou um inquérito policial e colheu o depoimento do deputado e de seu motorista.



Ainda não há informações sobre os autores do ataque nem sobre suas motivações.