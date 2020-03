Carreta que atuou em Brumadinho chega a Guarujá para apoiar vítimas

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta com lavanderia e cozinha industriais, que auxiliou vítimas e bombeiros após o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho (MG), no início do ano passado, chegou a Guarujá (86 km de SP) no início da manhã desta quinta-feira (5).

A cidade do litoral paulista foi a mais afetada por deslizamentos de terra, ocorridos durante fortes chuvas que caíram na região na madrugada de terça-feira (3), provocando mortes e desaparecimentos.

Segundo Cristiane Maximiano, coordenadora da unidade móvel, o veículo tem capacidade para lavar cerca de 40 quilos de roupas por hora, além de disponibilizar até mais de 1.500 refeições por dia.

Entre o meio-dia e às 17h desta quinta, o veículo lavou aproximadamente 100 quilos de roupas e ofereceu 350 refeições para vítimas do deslizamento de terra na cidade do litoral.

A carreta pertence à ONG Adra Brasil, ligada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. As atividades da instituição são mantidas através de doações.

"Isso é pouco, pois atendemos somente à população, até o momento. Mas a partir de amanhã [sexta-feira (6)] vamos também disponibilizar os serviços aos bombeiros", explicou Cristiane.

Segundo a coordenadora, as duas lavadoras e duas secadoras industriais da carreta conseguem retirar a lama que impregna as roupas de bombeiros e voluntários.

Além disso, são usados produtos antibactericidas para descontaminar peças de roupa, que são secadas em uma temperatura de 70 graus centígrados. O veículo deve ficar em Guarujá entre cinco e 15 dias, dependendo da demanda.

Já a cozinha conta com um fogão industrial no qual podem ser feitas 500 refeições no café da manhã e a mesma quantidade de almoços e jantares.

Em Brumadinho, acrescentou Cristiane, o veículo permaneceu entre os dias 4 e 19 de fevereiro, período em que foram lavadas cerca de cinco toneladas de roupa e oferecidos três mil jantares. Na ocasião, os almoços eram oferecidos pela Vale.