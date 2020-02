Carnaval de Salvador terá desfiles de Ivete Sangalo, Major Lazer e Mano Brown

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo faz sua estreia no Carnaval deste ano neste sábado (21), quando desfila a partir das 16h30 com o bloco Coruja no circuito Barra-Ondina, em Salvador.O bloco deve reunir cerca de 4.000 associados. Em cima do trio, a cantora deve relembrar antigos sucessos como "Festa" e "Poeira", além da atual música de trabalho "O Mundo Vai".Também desfilam trios elétricos sem cordas com o DJ Alok, além do grupo Major Lazer, única atração internacional prevista para o Carnaval deste ano na capital baiana.Este é o segundo ano consecutivo em que o Major Lazer desfila no Carnaval de Salvador. Eles dividirão o trio com o duo Tropkillaz e dos baianos do Àttoooxxá.No mesmo circuito, uma das atrações mais aguardadas será o trio Afropunk, uma prévia do festival de cultura negra que já acontece em cidades como Paris, Joanesburgo, Londres e Atlanta, e que será realizado em novembro em Salvador.O trio será comandado pela banda baiana Afrocidade com participações de membros da banda BaianaSystem e do rapper Mano Brown, que desfilará pela primeira vez no Carnaval de Salvador.Também haverá um desfile do trio elétrico do projeto Respeite as Mina.O circuito Barra-Ondina ainda terá desfiles para nomes tradicionais do axé como o cantor Bell Marques e as bandas Eva e Timbalada. Dentre os nomes do pagode baiano, o destaque será Léo Santana, que desfila com o bloco Nana.No circuito do Campo Grande, o cantor Saulo Fernandes desfila às 14h comandando a sua Pipoca do Saulo. O bloco de homens travestidos As Muquiranas desfila na sequência com a banda Parangolé.A partir das 19h, blocos afro como o Malê Debalê, Muzenza e Bankoma desfilam no circuito. O bloco Ilê Aiyê fará a sua tradicional saída na sede da Senzala do Barro Preto, no bairro da Liberdade, e desfila no Campo grande a partir das 22h15.