Cariocas ignoram restrição e aproveitam sábado de sol nas praias

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Neste sábado (13), as praias da cidade do Rio de Janeiro tiveram mais um dia com a areia cheia de pessoas, que ignoraram as restrições que seguem em vigor na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus.

Na atual fase do plano de reabertura da prefeitura, só é permitido praticar exercícios individuais nos calçadões e nas águas das praias. Sendo assim, ficar sentado nas areias, montar cadeiras e guarda-sóis, e mesmo entrar na água apenas para se refrescar seguem proibidos.

Mas o céu sem nuvens, o sol forte e as temperaturas altas -em Copacabana, à sombra, termômetros marcavam até 32ºC-, além de um feriado prolongado, levaram os cariocas às praias. Embora algumas pessoas sentassem em cangas e toalhas, grande parte dos banhistas estavam em pé na areia.

A imagem tem sido recorrente desde a semana passada. No Arpoador, na zona sul, as pessoas ocuparam cada vez mais as pedras e, na manhã deste sábado, eram muitos os surfistas na água -o que é permitido.

A prefeitura diz que, por meio da Guarda Municipal, reforçou o patrulhamento na orla da zona sul para orientar a população e fiscalizar se as regras para evitar a disseminação do novo coronavírus estão sendo cumpridas.

Com 21 guardas e nove carros nas praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, os agentes, segundo a prefeitura, fiscalizam o uso de máscaras e coíbem aglomerações.

No Leblon, também na zona sul, próximo ao posto 12, um grupo de policiais militares fez um cordão humano na areia e caminhou pedindo que as pessoas deixassem a praia. Na Barra da Tijuca, na zona oeste, o movimento também era intenso nas areias.

A Polícia Militar, que também tem usado alto-falantes em suas viaturas para orientar sobre aglomerações, diz que os agentes são instruídos a priorizar a conscientização e o diálogo no contato com as pessoas em situações de descumprimento das medidas. Os quiosques da orla são autorizados a funcionar, desde que sem consumo no local. Por isso, é grande o número de pessoas que caminham nos calçadões ou nas areias sem máscaras e ingerindo comidas e bebidas, como água de coco.

Até esta sexta (12), a capital fluminense tinha 40.504 casos confirmados do novo coronavírus e 4.877 mortes. Na rede SUS do município, a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 81%.