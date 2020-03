Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "A gente tá na vida louca", diz o estudante Pedro Petrovich, 25, enquanto aproveita a praia com os amigos em frente ao Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. "Mas eu fico mais tranquilo porque a praia é aberta e eu não estou no grupo de risco", pondera.

Ele foi um dos cariocas que ignorou neste sábado (14) o pedido do governador Wilson Witzel (PSC) para evitar as areias fluminenses por conta do avanço do coronavírus no estado.

"Nós não permitiremos aglomeração na praia. O momento é de ficar em casa para que possa ser controlada a epidemia", disse o governador nesta sexta (13). "Punições são possíveis, mas por enquanto ainda se conta com a boa vontade coletiva", adicionou.

Nem todo mundo teve a tal boa vontade. Ipanema ainda tinha as areias ocupadas no fim da tarde deste fim de semana de Sol. Para um policial que trabalha na região e alguns banhistas, porém, a praia ficou um pouco mais vazia do que o normal.

"Está igual a ontem, que era sexta. Deveria estar mais cheia", opina o casal Beatriz Santana, 27, e Douglas Sipriani, 28, que ri de nervoso quando surge o assunto coronavírus. "É que a gente está no final das nossas férias", ela justifica.