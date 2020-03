Cardeal que chefia diocese de Roma recebe diagnóstico de coronavírus

Tempos amargos

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - O cardeal Angelo de Donatis, que comanda a diocese de Roma em nome do papa Francisco, foi contagiado pelo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (30) a Igreja.

De Donatis, 66, é o sétimo habitante do Vaticano a ter infecção confirmada. Segundo o jornal britânico Guardian, ele não teve contato recente com o pontífice. Nenhum dos outros seis casos têm proximidade com o papa.

O cardeal fez o teste para o coronavírus após sentir sintomas de gripe. Comunicado da diocese diz que ele tem febre, mas seu estado geral é bom. Ele está internado em um hospital de Roma e é tratado com medicamentos antivirais. Seus assessores foram colocados em isolamento.

Nesta segunda, o papa recebeu o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, sob medidas estritas de distanciamento.