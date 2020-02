A partir desta quinta-feira 6, o canal de streaming Belas Artes à La Carte inclui em seu catálogo algumas preciosidades do cinema.

Tem À Sombra do Vulcão (1984), um dos últimos trabalhos de John Huston, com Albert Finney, Eva (1962), de Joseph Losey, com Jeanne Moreau e música de Michel Legrand, Era uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujirô Ozu, A Morte de um Burocrata (1966), comédia cubana de Tomás Gutiérrez Alea.

