Campinas antecipa Corpus Christi e Consciência Negra e terá megaferiado de 5 dias

O gemido da cama no confinamento

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Campinas anunciou a antecipação de dois feriados municipais para as próximas terça (26) e quarta-feira (27), para criar um megaferiado de cinco dias com o objetivo de frear a disseminação do novo coronavírus.

A cidade, a maior do interior paulista, já tem confirmados 1.072 casos da Covid-19, com 44 mortes, segundo a Secretaria da Saúde local, e busca com a mudança nos feriados reduzir a circulação de pessoas.

A aposta da prefeitura é que a antecipação do feriado estadual de 9 de julho para segunda-feira (25) fará com que o isolamento social caia no município entre este sábado (23) e a quarta-feira.

A proposta do prefeito Jonas Donizette (PSB) foi aprovada na Câmara nesta quinta (21) e será publicada na edição desta sexta (22) do Diário Oficial.

O feriado de Corpus Christi, em 11 de junho, foi antecipado para terça, enquanto o da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi alterado para quarta. Assim, em tese, a rotina só voltará ao normal na cidade na próxima quinta-feira (28).

Em dias úteis, desde 10 de abril Campinas não supera o índice de 50% de isolamento social. Naquele dia, chegou a 56%. Nesta terça (19) e quarta (20), ficou em 47%, abaixo da média estadual, de 48% e 49%, respectivamente.

Aos finais de semana, porém, o índice tem ficado acima de 50%. No último domingo (17) foi de 54% e já chegou a 59% em 29 de março e 5 de abril, também domingos, conforme o sistema de monitoramento inteligente. A meta da prefeitura é alcançar 55%.

Segundo a administração, houve discussão da antecipação dos feriados com a Igreja Católica e representantes da comunidade negra antes da criação do projeto de lei.

A medida segue o que foi adotado na capital, que instituiu um megaferiado de cinco dias, entre quarta e domingo, com a antecipação dos mesmos feriados alterados em Campinas. Nesta sexta-feira é ponto facultativo em São Paulo.

Nas repartições públicas de Campinas, o expediente será encerrado às 18h desta sexta e retomado às 8h do dia 28, exceto centros de saúde municipais, que abrirão terça e quarta.