Campanha reproduz em humanos o sofrimento causado por fogos em animais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barulho incomoda? E quando quem é exposto ao som tem audição mais aguçada?Animais sofrem com fogos de artifício, especialmente na época das festas de fim de ano. Mas não são os únicos —o barulho também afeta crianças, idosos e autistas.Para conscientizar sobre o problema, a seguradora peruana Rimac submeteu seres humanos a sons incômodos, em uma iniciativa compartilhada com a hashtag #CEROCohetones (zero rojões).O vídeo, que circula nas redes sociais, termina com um cão entregando um envelope às pessoas. Nele, a pergunta: agora que você sabe disso, voltaria a usar fogos?A campanha pode ser vista a partir do seguinte link: https://www.facebook.com/segurosrimac/videos/578048416311696/.