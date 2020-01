Camionete com oito pessoas capota e um passageiro morre na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um açougueiro de 23 anos foi preso em flagrante pela morte de um homem de 35 anos após capotamento uma Fiorino na madrugada do domingo (12), no Grajaú (zona sul).Além de machucar o próprio motorista, o acidente ainda deixou outras seis pessoas feridas.Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 5h e socorreram o motorista e outras seis vítimas na estrada Canal de Cocaia. Todos foram levadas para os hospitais do Grajaú e Pedreira.Anderson da Silva Severo, 35, morreu no local do acidente. Ele e outras cinco pessoas estavam na carroceria da picape. Ao todo, oito pessoas estavam no carro no momento do capotamento.De acordo com informações da SSP, algumas vítimas informaram as autoridades que o motorista de 23 anos havia ingerido bebida alcoólica e andava em zigue-zague com o automóvel, quando perdeu a direção e capotou.Ele permanece internado sob escolta policial e após alta médica será encaminhado para audiência de custódia.O caso foi registrado e será investigado pelo 101º DP que solicitou perícia no local e no veículo.