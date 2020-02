Cai para quatro o número de casos suspeitos de coronavírus em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo tem quatro casos suspeitos de coronavírus. Destes, três estão localizados na capital paulista e um na cidade de Bauru (330 km de SP). Todos os pacientes apresentaram sintomas e histórico de viagem à China. Eles estão em internação domiciliar.Segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Estado, gestão João Doria (PSDB), os parentes dos pacientes considerados suspeitos estão orientados com relação às medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal.Já os pacientes devem cuidar da hidratação e a permanecer em casa, sem circulação por outros locais, evitando, inclusive, contato com familiares e amigos."O monitoramento está em curso, com organismos internacionais e nacionais de saúde, e nossas equipes seguem acompanhando o tema ininterruptamente para que possamos dar respostas rápidas e efetivas quando necessário", diz a diretora da Vigilância Epidemiológica, Helena Sato.Nesta quarta-feira (5), foram descartados quatro casos suspeito de coronavírus no estado. Entre eles, estão um adulto na capital e dois de Paulínia, e o de uma criança do município de Americana (127 km de SP).Até o momento, não existe nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. A orientação é que pessoas que suspeitem de uma possível contaminação procurem rapidamente um serviço de saúde. No país, o número de doentes com suspeita da doença caiu para 11, segundo o Ministério da Saúde.Os principais sintomas são: febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, especialmente, se essas condições estiverem associadas a um histórico de viagem para algum lugar que tenha circulação do vírus.