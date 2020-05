Buscas por vítimas em Brumadinho devem voltar em junho, segundo Bombeiros

O impeachment do governador do Amazonas

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (11) que trabalha com a data de 17 de junho para a retomada das buscas pelas vítimas na área de rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG).

As buscas estão suspensas desde 21 de março, por decisão do Comitê Extraordinário Covid-19 do governo do estado, como medida de segurança durante a pandemia do novo coronavírus.

Passado um ano e pouco mais de três meses do desastre na mina Córrego do Feijão, 259 pessoas foram identificadas, mas 11 seguem desaparecidas. As famílias consideram 272 vítimas no total, incluindo os dois bebês que estavam nas barrigas das mães.

Os familiares foram comunicados por meio de ofício sobre a previsão de retomada. A data prevista para junho pode ser confirmada ou alterada, segundo os Bombeiros, dependendo de ações programáticas, estudos, levantamentos e outras variáveis. A decisão final cabe ao comitê.

A corporação diz por meio de nota que reafirma seu compromisso com as famílias afetadas pelo rompimento ocorrido em janeiro de 2019 e que preza pela segurança e bem estar de todas as famílias mineiras.