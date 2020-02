Bruno Covas será internado nesta quarta para 8ª sessão de quimioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39 anos, vai realizar uma nova sessão de quimioterapia, a partir desta desta quarta-feira (5). O procedimento, com duração de 30 horas, será realizado no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista (região central de São Paulo).Esta é a oitava sessão que o prefeito se submete. O tucano faz tratamento contra um câncer na região do estômago. Ele descobriu o tumor no trato digestivo ao investigar um quadro de tromboembolismo pulmonar.Covas faz tratamento desde outubro do ano passado contra o câncer, mas tem mantido a agenda de atividades como prefeito e, quando está internado, costuma despachar do hospital. Exceto no início de dezembro passado, quando teve um sangramento e precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e parte de sua agenda foi vetada pelos médicos.Para esta quarta-feira, mesmo com a previsão de internação para a sessão de quimioterapia, estão previstas algumas reuniões com secretários e assessores. Segundo a agenda oficial do prefeito, os encontros ocorrerão no hospital.Em 19 de outubro de 2019, Covas sentiu-se mal e procurou o Hospital Albert Einstein (zona sul), onde foi diagnosticada uma erisipela (infecção de pele), e ele começou a tomar antibióticos. Quatro dias depois, o prefeito deu entrada no Sírio-Libanês e ficou internado. Na sequência, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, posteriormente, o câncer.