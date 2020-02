Bruno Covas encerra oitavo ciclo de quimioterapia e recebe alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 39, teve alta no final da tarde desta quinta-feira (6), após passar pela oitava sessão de quimioterapia, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista.O documento diz que Covas, que trata de um câncer na região do estômago, está em ótimo estado. Com esta sessão, o prefeito paulistano encerra o ciclo de quimioterapia.Ele deverá ser internado daqui duas semanas para passar por novos exames, que vão determinar quais os próximos passos do tratamento.Covas faz tratamento desde outubro do ano passado contra o câncer, mas tem mantido a agenda de atividades como prefeito e, quando está internado, costuma despachar do hospital. Exceto no início de dezembro passado, quando teve um sangramento e precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e parte de sua agenda foi vetada pelos médicos.Em 19 de outubro de 2019, Covas sentiu-se mal e procurou o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde foi diagnosticada uma erisipela (infecção de pele), e ele começou a tomar antibióticos. Quatro dias depois, o prefeito deu entrada no Sírio-Libanês e ficou internado. Na sequência, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, posteriormente, o câncer.