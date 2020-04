Britânico corre maratona de 42 km no quintal e arrecada fundos para combater Covid-19

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um britânico resolveu correr uma maratona de 42 km em seu quintal de apenas seis metros de comprimento no Reino Unido. A ideia dele era arrecadar dinheiro para o sistema de saúde de seu país.

Em uma publicação no Twitter, o ex-atirador de dardo profissional James Campbell, que completava 32 anos, propôs o desafio: Se a publicação fosse compartilhada 10.000 vezes ele correria a maratona no jardim. E a publicação dobrou a meta e ultrapassou as 23 mil.

Campbell cumpriu a promessa e atingiu os 42 km em pouco mais de cinco horas. Ele teve de dar em torno de 7.000 voltas ao redor do jardim.

Não bastasse isso, o ex-atirador conseguiu angariar para o sistema de saúde do país a marca de US$ 31 mil, o equivalente a R$ 163 mil pela cotação atual.

"Não posso dizer obrigado o suficiente, na verdade. Uma resposta absolutamente incrível. Espero que isso faça alguma diferença", agradeceu.